السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرباط قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب عبدالله بن سعد الغريري، اليوم، بزيارة رئيس مجلس المستشارين عبدالحكيم بن شماس، وذلك في مكتبه بالرباط . وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم تطلعات البلدين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب يلتقي رئيس مجلس المستشارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.