مسلح يحتجز رهائن في مدينة تولوز جنوب فرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتجز مسلح خمسة أشخاص كرهائن بمتجر في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا.

وذكر مصدر بالشرطة الفرنسية أن المسلح أطلق رصاصة واحدة على الأقل صوب أفراد قوة النخبة التابعة للشرطة الفرنسية وطلب شخصًا للتفاوض معه، مشيرًا إلى أن الحادث ليس له أي دوافع إرهابية على الأرجح.

وطالبت الشرطة السكان في المنازل المجاورة بالتزام منازلهم وأقامت حاجزًا أمنيًا لمسافة 300 متر حول المتجر.