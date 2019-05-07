دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper المجلس الصحي يعلن مواعيد العمل في رمضان: فترتان طوال اليوم

حددت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على فترتين خلال اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، في بيان أصدره المجلس اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»: «مركز خدمات العملاء سيواصل خلال أيام الشهر الكريم تقديم خدماته للمستفيدين وجميع الأطراف ابتداء من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ومن الساعة الثامنة مساء حتى الثانية صباحًا من كل يوم».

وأضاف أنَّ الأمانة العامة خفَّضت ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك بالنسبة للموظفين إلى أقل من ثماني ساعات في الأيام العادية حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر.

ودعا المعارك جميع المستفيدين إلى التواصل مع الأمانة العامة عبر البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على كل التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر القنوات التالية، الرقم الموحد 920001177، البريد الإلكتروني [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس.