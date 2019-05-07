، بالتعاون مع وزارة التعليم.. هيئة الرياضة تنظم بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 32 فريقاً وتستمر حتى 19 رمضان

تنظم الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، للفرق المدرسية الـ 32 لمرحلتي المتوسطة والثانوية المتأهلة من تصفيات المناطق التي اختتمت مؤخراً على مستوى 47 محافظة.

وتبدأ منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس السبت القادم وتستمر حتى الـ 19 من شهر رمضان الحالي.

ويهدف دوري المدارس كمشروع وطني رياضي مشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم، لصناعة جيل جديد من المواهب الكروية لتحقيق إنجازات لرياضة كرة القدم السعودية، إذ يستمر المشروع الذي دشنه في الـ 13 من شهر فبراير الماضي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمدة خمسة أعوام.

وأكملت اللجنة الإشرافية على بطولة دوري المدارس جميع الترتيبات لإقامة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس، وأعدت اللجان العاملة "الفنية – الحكام – التنظيمية – الإعلامية – الأمنية"، حيث خصصت اللجنة مدرجات خاصة للعوائل وأخرى للجماهير الأفراد في الملعب الرديف الرئيس بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب تخصيص منطقة للفعاليات المصاحبة للمباريات للعوائل والجماهير لتقديم وعرض عدة فعاليات متنوعة، بالإضافة إلى تخصيص جوائز لجميع الجماهير.