، "الصحة" تنفّذ أكبر وأوسع حملة للفحص المبكّر على هشاشة العظام ،

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أعلنت وزارة الصحة عن بدء تنفيذ حملة "أكبر فحص مبكر على هشاشة العظام خلال 24 ساعة"؛ من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في أنحاء المملكة؛ تزامنًا مع فعاليات يوم الأم العالمي.
وأوضحت "الصحة" أن هذه الحملة تأتي تواصلًا لجهودها في تقديم الدعم الكامل للمبادرات والبرامج الطبية التوعوية التي تعدّها جزءًا لا يتجزّأ من مسؤولياتها اليومية، مشيرة إلى أن المشاركة الفاعلة في تثقيف المجتمع من شأنها أن تعود بالمنفعة والفائدة على الأفراد والمجتمع على حد سواء.
وتعكس هذه الحملة مدى التزام الوزارة بنشر الثقافة الطبية في المجتمع، ويأتي ذلك حرصًا منها على الارتقاء بمستوى الثقافة الطبية في المجتمع.
وأبانت أنها نجحت في الكشف عن 1218 حالة خلال يوم واحد فقط من بدء تنفيذ الحملة؛ حيث جرى تجهيز 6 عيادات للكشف المبكّر عن هشاشة العظام، و5 مستشفيات حول المملكة، ودعمها بكوادر طبية لإعطاء كل زائر نتيجة الاختبار بصورة فورية وسريعة، بالإضافة إلى فحصهم بواسطة جهاز "الدكسا" الذي يقيس كثافة العظام، وتوزيع النشرات الطبية اللازمة لتوعية الشرائح المصابة والمعرضة بماهيته وأساليب الوقاية منه، وأنجح الوسائل العلاجية له.
وأشارت إلى أن مرض هشاشة العظام ينهش الأجسام بصمت مريب حتى بات يعرف بالمرض الصامت؛ إذ يتفاقم مع الإنسان دون ظهور أي عوارض على مدار السنوات، وأعراضه الأولى تأتي بعد استفحاله، وقد تكون على شكل كسر في عظم الحوض أو العمود الفقري أو الساعد أو الكتف؛ الأمر الذي ينجم عنه ألم كبير مع فقدان الحركة والإعاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الكسور تقدّر بأكثر من 8.9 كسر سنويًّا كل 3 ثوان؛ حيث توجد امرأة واحدة من كل 3 نساء في العالم فوق سن 50 سنة تعاني من كسور هشاشة العظام، وكذلك رجل من كل 5 رجال تزيد أعمارهم على 50 سنة، وأما بالنسبة للمملكة فتشير الدراسات إلى أن 34% من الأشخاص أكبر من 50 سنة مصابون بهشاشة العظام.
"الصحة" تنفّذ أكبر وأوسع حملة للفحص المبكّر على هشاشة العظاموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
أعلنت وزارة الصحة عن بدء تنفيذ حملة "أكبر فحص مبكر على هشاشة العظام خلال 24 ساعة"؛ من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في أنحاء المملكة؛ تزامنًا مع فعاليات يوم الأم العالمي.
وأوضحت "الصحة" أن هذه الحملة تأتي تواصلًا لجهودها في تقديم الدعم الكامل للمبادرات والبرامج الطبية التوعوية التي تعدّها جزءًا لا يتجزّأ من مسؤولياتها اليومية، مشيرة إلى أن المشاركة الفاعلة في تثقيف المجتمع من شأنها أن تعود بالمنفعة والفائدة على الأفراد والمجتمع على حد سواء.
وتعكس هذه الحملة مدى التزام الوزارة بنشر الثقافة الطبية في المجتمع، ويأتي ذلك حرصًا منها على الارتقاء بمستوى الثقافة الطبية في المجتمع.
وأبانت أنها نجحت في الكشف عن 1218 حالة خلال يوم واحد فقط من بدء تنفيذ الحملة؛ حيث جرى تجهيز 6 عيادات للكشف المبكّر عن هشاشة العظام، و5 مستشفيات حول المملكة، ودعمها بكوادر طبية لإعطاء كل زائر نتيجة الاختبار بصورة فورية وسريعة، بالإضافة إلى فحصهم بواسطة جهاز "الدكسا" الذي يقيس كثافة العظام، وتوزيع النشرات الطبية اللازمة لتوعية الشرائح المصابة والمعرضة بماهيته وأساليب الوقاية منه، وأنجح الوسائل العلاجية له.
وأشارت إلى أن مرض هشاشة العظام ينهش الأجسام بصمت مريب حتى بات يعرف بالمرض الصامت؛ إذ يتفاقم مع الإنسان دون ظهور أي عوارض على مدار السنوات، وأعراضه الأولى تأتي بعد استفحاله، وقد تكون على شكل كسر في عظم الحوض أو العمود الفقري أو الساعد أو الكتف؛ الأمر الذي ينجم عنه ألم كبير مع فقدان الحركة والإعاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الكسور تقدّر بأكثر من 8.9 كسر سنويًّا كل 3 ثوان؛ حيث توجد امرأة واحدة من كل 3 نساء في العالم فوق سن 50 سنة تعاني من كسور هشاشة العظام، وكذلك رجل من كل 5 رجال تزيد أعمارهم على 50 سنة، وأما بالنسبة للمملكة فتشير الدراسات إلى أن 34% من الأشخاص أكبر من 50 سنة مصابون بهشاشة العظام.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
09:09 PM
خلال 24 ساعة ولتقديم الدعم الكامل للمبادرات والبرامج الطبية التوعوية
أعلنت وزارة الصحة عن بدء تنفيذ حملة "أكبر فحص مبكر على هشاشة العظام خلال 24 ساعة"؛ من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في أنحاء المملكة؛ تزامنًا مع فعاليات يوم الأم العالمي.
وأوضحت "الصحة" أن هذه الحملة تأتي تواصلًا لجهودها في تقديم الدعم الكامل للمبادرات والبرامج الطبية التوعوية التي تعدّها جزءًا لا يتجزّأ من مسؤولياتها اليومية، مشيرة إلى أن المشاركة الفاعلة في تثقيف المجتمع من شأنها أن تعود بالمنفعة والفائدة على الأفراد والمجتمع على حد سواء.
وتعكس هذه الحملة مدى التزام الوزارة بنشر الثقافة الطبية في المجتمع، ويأتي ذلك حرصًا منها على الارتقاء بمستوى الثقافة الطبية في المجتمع.
وأبانت أنها نجحت في الكشف عن 1218 حالة خلال يوم واحد فقط من بدء تنفيذ الحملة؛ حيث جرى تجهيز 6 عيادات للكشف المبكّر عن هشاشة العظام، و5 مستشفيات حول المملكة، ودعمها بكوادر طبية لإعطاء كل زائر نتيجة الاختبار بصورة فورية وسريعة، بالإضافة إلى فحصهم بواسطة جهاز "الدكسا" الذي يقيس كثافة العظام، وتوزيع النشرات الطبية اللازمة لتوعية الشرائح المصابة والمعرضة بماهيته وأساليب الوقاية منه، وأنجح الوسائل العلاجية له.
وأشارت إلى أن مرض هشاشة العظام ينهش الأجسام بصمت مريب حتى بات يعرف بالمرض الصامت؛ إذ يتفاقم مع الإنسان دون ظهور أي عوارض على مدار السنوات، وأعراضه الأولى تأتي بعد استفحاله، وقد تكون على شكل كسر في عظم الحوض أو العمود الفقري أو الساعد أو الكتف؛ الأمر الذي ينجم عنه ألم كبير مع فقدان الحركة والإعاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الكسور تقدّر بأكثر من 8.9 كسر سنويًّا كل 3 ثوان؛ حيث توجد امرأة واحدة من كل 3 نساء في العالم فوق سن 50 سنة تعاني من كسور هشاشة العظام، وكذلك رجل من كل 5 رجال تزيد أعمارهم على 50 سنة، وأما بالنسبة للمملكة فتشير الدراسات إلى أن 34% من الأشخاص أكبر من 50 سنة مصابون بهشاشة العظام.
، "الصحة" تنفّذ أكبر وأوسع حملة للفحص المبكّر على هشاشة العظام ،
المصدر : الخليج 365
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