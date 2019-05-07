محمد بن مسعود - الدمام - بعد تنبيه متقدم أصدرته هيئة الأرصاد تشهد العاصمة الرياض حالياً هطول زخات مطرية متفرقة متوسطة الغزارة شملت عدة أحياء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت في وقت سابق اليوم تنبيهاً متقدماً للرياض، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الثانية عشرة ليلاً. أمطار خفيفة تلطّف أجواء العاصمة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07 تشهد العاصمة الرياض حالياً هطول زخات مطرية متفرقة متوسطة الغزارة شملت عدة أحياء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت في وقت سابق اليوم تنبيهاً متقدماً للرياض، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الثانية عشرة ليلاً. Advertisements 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 09:07 PM بعد تنبيه متقدم أصدرته هيئة الأرصاد بعد تنبيه متقدم أصدرته هيئة الأرصاد تشهد العاصمة الرياض حالياً هطول زخات مطرية متفرقة متوسطة الغزارة شملت عدة أحياء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت في وقت سابق اليوم تنبيهاً متقدماً للرياض، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الثانية عشرة ليلاً. ، أمطار خفيفة تلطّف أجواء العاصمة ،

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