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طالب مذيع نشرة الرابعة خالد مدخلي الخطوط السعودية بالوضوح ومكاشفة الركاب بسبب تأجيل الرحلات الذي يمتد لأكثر من ٨ ساعات؛ ما أدى إلى انتشار الشائعات وإرباك المسافرين منذ أيام، إلا أن متحدث الخطوط أصرّ على أن الظروف الجوية والأعطال هما السبب، وسط استغراب من "مدخلي" الذي بادره بالسؤال: "ما تتأخر غير رحلاتكم والظروف الجوية عندكم فقط!".
وقال فهد باهديله: "التأخر كان بسبب ظروف الأحوال الجوية وأعطال فنية أدت إلى تأخر الرحلات، والظروف الجوية كانت في أبها والطائف والرياض كذلك، حتى إلى البارحة كان هناك ظروف جوية أثّرت على مواعيد الرحلات وتم تفعيل خطة الطوارئ".
ليقاطعه "مدخلي": يعني الأحوال الجوية فقط على الخطوط السعودية! لا بد تكونوا صريحين وتكاشفوا الناس بما يحدث، الشائعات كثيرة والرحلات الأخرى تقلع بموعدها. ليرد المتحدث: "مثلما ذكرت هي ظروف استثنائية تشغيلية؛ سوء أحوال جوية وعدد من الأعطال أثّرت على الرحلات".
وبسؤال عن التأجيلات الكبيرة بالرحلات علّق: "ليست بالشكل الذي يقال، والتغريدات بتويتر قديمة، وكنت على اتصال مع الطوارئ وأفادوني بذلك، والتأجيل وارد بكل الرحلات".
مشادّة كلامية بين "مدخلي" ومتحدث الخطوط: كاشفوا الركابَ لماذا تأخرت الرحلات؟بدر العتيبي الخليج 365 2019-05-07
طالب مذيع نشرة الرابعة خالد مدخلي الخطوط السعودية بالوضوح ومكاشفة الركاب بسبب تأجيل الرحلات الذي يمتد لأكثر من ٨ ساعات؛ ما أدى إلى انتشار الشائعات وإرباك المسافرين منذ أيام، إلا أن متحدث الخطوط أصرّ على أن الظروف الجوية والأعطال هما السبب، وسط استغراب من "مدخلي" الذي بادره بالسؤال: "ما تتأخر غير رحلاتكم والظروف الجوية عندكم فقط!".
وقال فهد باهديله: "التأخر كان بسبب ظروف الأحوال الجوية وأعطال فنية أدت إلى تأخر الرحلات، والظروف الجوية كانت في أبها والطائف والرياض كذلك، حتى إلى البارحة كان هناك ظروف جوية أثّرت على مواعيد الرحلات وتم تفعيل خطة الطوارئ".
ليقاطعه "مدخلي": يعني الأحوال الجوية فقط على الخطوط السعودية! لا بد تكونوا صريحين وتكاشفوا الناس بما يحدث، الشائعات كثيرة والرحلات الأخرى تقلع بموعدها. ليرد المتحدث: "مثلما ذكرت هي ظروف استثنائية تشغيلية؛ سوء أحوال جوية وعدد من الأعطال أثّرت على الرحلات".
وبسؤال عن التأجيلات الكبيرة بالرحلات علّق: "ليست بالشكل الذي يقال، والتغريدات بتويتر قديمة، وكنت على اتصال مع الطوارئ وأفادوني بذلك، والتأجيل وارد بكل الرحلات".
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
08:56 PM
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
09:12 PM
قال: الأحوال الجوية فقط على الخطوط السعودية لا بد أن تكونوا صريحين
طالب مذيع نشرة الرابعة خالد مدخلي الخطوط السعودية بالوضوح ومكاشفة الركاب بسبب تأجيل الرحلات الذي يمتد لأكثر من ٨ ساعات؛ ما أدى إلى انتشار الشائعات وإرباك المسافرين منذ أيام، إلا أن متحدث الخطوط أصرّ على أن الظروف الجوية والأعطال هما السبب، وسط استغراب من "مدخلي" الذي بادره بالسؤال: "ما تتأخر غير رحلاتكم والظروف الجوية عندكم فقط!".
وقال فهد باهديله: "التأخر كان بسبب ظروف الأحوال الجوية وأعطال فنية أدت إلى تأخر الرحلات، والظروف الجوية كانت في أبها والطائف والرياض كذلك، حتى إلى البارحة كان هناك ظروف جوية أثّرت على مواعيد الرحلات وتم تفعيل خطة الطوارئ".
ليقاطعه "مدخلي": يعني الأحوال الجوية فقط على الخطوط السعودية! لا بد تكونوا صريحين وتكاشفوا الناس بما يحدث، الشائعات كثيرة والرحلات الأخرى تقلع بموعدها. ليرد المتحدث: "مثلما ذكرت هي ظروف استثنائية تشغيلية؛ سوء أحوال جوية وعدد من الأعطال أثّرت على الرحلات".
وبسؤال عن التأجيلات الكبيرة بالرحلات علّق: "ليست بالشكل الذي يقال، والتغريدات بتويتر قديمة، وكنت على اتصال مع الطوارئ وأفادوني بذلك، والتأجيل وارد بكل الرحلات".
، مشادّة كلامية بين "مدخلي" ومتحدث الخطوط: كاشفوا الركابَ لماذا تأخرت الرحلات؟ ،
المصدر : الخليج 365
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