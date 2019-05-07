، المطوع : البحرين ملتزمة مع شقيقاتها حول تنفيذ قطر لبنود اتفاقية الرياض ،

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نفى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فحوى الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر، وأن يكون قد تواصل مع هذه المواقع كما روجت له وقامت بتفسير تصريحه الذي أدلى به بما لا يتفق ولا يستقيم مع ما جرى حقيقة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية وحول ما ادعته هذه المواقع بشأن ما أدلى بها من تصريحات قال إنه " لا صحة أبداً لما أوردته هذه المواقع من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة".
وقال المطوع إنه أدلى بتصريحه إلى وكالة أنباء البحرين (بنا) الليلة الماضية توضيحاً للموقف الرسمي لمملكة البحرين والتزاماتها الكاملة مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ قطر ما التزمت به في 2013 و2014، وحتى لا يتم تأويل أو تفسير ما جرى بعيداً عن الواقع.
المطوع : البحرين ملتزمة مع شقيقاتها حول تنفيذ قطر لبنود اتفاقية الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
نفى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فحوى الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر، وأن يكون قد تواصل مع هذه المواقع كما روجت له وقامت بتفسير تصريحه الذي أدلى به بما لا يتفق ولا يستقيم مع ما جرى حقيقة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية وحول ما ادعته هذه المواقع بشأن ما أدلى بها من تصريحات قال إنه " لا صحة أبداً لما أوردته هذه المواقع من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة".
وقال المطوع إنه أدلى بتصريحه إلى وكالة أنباء البحرين (بنا) الليلة الماضية توضيحاً للموقف الرسمي لمملكة البحرين والتزاماتها الكاملة مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ قطر ما التزمت به في 2013 و2014، وحتى لا يتم تأويل أو تفسير ما جرى بعيداً عن الواقع.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
08:48 PM
نفى ماروجته مواقع التواصل: لاصحة لتلك الادعاءات.. لا تمت للواقع بصلة
نفى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فحوى الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر، وأن يكون قد تواصل مع هذه المواقع كما روجت له وقامت بتفسير تصريحه الذي أدلى به بما لا يتفق ولا يستقيم مع ما جرى حقيقة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية وحول ما ادعته هذه المواقع بشأن ما أدلى بها من تصريحات قال إنه " لا صحة أبداً لما أوردته هذه المواقع من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة".
وقال المطوع إنه أدلى بتصريحه إلى وكالة أنباء البحرين (بنا) الليلة الماضية توضيحاً للموقف الرسمي لمملكة البحرين والتزاماتها الكاملة مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ قطر ما التزمت به في 2013 و2014، وحتى لا يتم تأويل أو تفسير ما جرى بعيداً عن الواقع.
، المطوع : البحرين ملتزمة مع شقيقاتها حول تنفيذ قطر لبنود اتفاقية الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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