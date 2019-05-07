، إنهاء معاناة طفلة من خلع خلقي بمستشفى الولادة ببريدة ،

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أسهم أطباء العظام بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة -بفضل الله- في إنهاء معاناة طفلة تشكو من خلع خلقي في مفصل الورك الأيمن؛ حيث تبين بعد الفحص السريري وإجراء الاستقصاءات المخبرية والإشعاعية اللازمة أنها تعاني من خلع خلقي في مفصل الورك الأيمن غير معالج، أدى إلى قصر بالطرف وعرج واضح أثناء المشي، كما سبّب تشوّهات ثانوية في عظام الحوض وعظم الفخذ.
وقد تم اتخاذ القرار بإجراء التدخُّل الجراحي؛ حيث تم عمل جراحي نوعي بإجراء إرجاع لرأس عظم الفخذ المخلوع إلى مكانه الطبيعي، وقطع عظمي للحوض وإعادة توجيه التجويف المفصلي، ثم تم إجراء قطع عظمي لعظم الفخذ، وإعادة توجيهه إلى الوضعية الطبيعية وإجراء تثبيت العظام بأسياخ ومسامير وشريحة معدنية خاصة، وقد تكلل العمل الجراحي بنجاح ولله الحمد، ووضع الطفلة مستقر بعد العمل الجراحي، وتم خروجها إلى المنزل بفضل الله.
إنهاء معاناة طفلة من خلع خلقي بمستشفى الولادة ببريدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
أسهم أطباء العظام بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة -بفضل الله- في إنهاء معاناة طفلة تشكو من خلع خلقي في مفصل الورك الأيمن؛ حيث تبين بعد الفحص السريري وإجراء الاستقصاءات المخبرية والإشعاعية اللازمة أنها تعاني من خلع خلقي في مفصل الورك الأيمن غير معالج، أدى إلى قصر بالطرف وعرج واضح أثناء المشي، كما سبّب تشوّهات ثانوية في عظام الحوض وعظم الفخذ.
وقد تم اتخاذ القرار بإجراء التدخُّل الجراحي؛ حيث تم عمل جراحي نوعي بإجراء إرجاع لرأس عظم الفخذ المخلوع إلى مكانه الطبيعي، وقطع عظمي للحوض وإعادة توجيه التجويف المفصلي، ثم تم إجراء قطع عظمي لعظم الفخذ، وإعادة توجيهه إلى الوضعية الطبيعية وإجراء تثبيت العظام بأسياخ ومسامير وشريحة معدنية خاصة، وقد تكلل العمل الجراحي بنجاح ولله الحمد، ووضع الطفلة مستقر بعد العمل الجراحي، وتم خروجها إلى المنزل بفضل الله.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
08:45 PM
في مفصل الورك الأيمن.. وأدى إلى قصر بالطرف وعرج
أسهم أطباء العظام بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة -بفضل الله- في إنهاء معاناة طفلة تشكو من خلع خلقي في مفصل الورك الأيمن؛ حيث تبين بعد الفحص السريري وإجراء الاستقصاءات المخبرية والإشعاعية اللازمة أنها تعاني من خلع خلقي في مفصل الورك الأيمن غير معالج، أدى إلى قصر بالطرف وعرج واضح أثناء المشي، كما سبّب تشوّهات ثانوية في عظام الحوض وعظم الفخذ.
وقد تم اتخاذ القرار بإجراء التدخُّل الجراحي؛ حيث تم عمل جراحي نوعي بإجراء إرجاع لرأس عظم الفخذ المخلوع إلى مكانه الطبيعي، وقطع عظمي للحوض وإعادة توجيه التجويف المفصلي، ثم تم إجراء قطع عظمي لعظم الفخذ، وإعادة توجيهه إلى الوضعية الطبيعية وإجراء تثبيت العظام بأسياخ ومسامير وشريحة معدنية خاصة، وقد تكلل العمل الجراحي بنجاح ولله الحمد، ووضع الطفلة مستقر بعد العمل الجراحي، وتم خروجها إلى المنزل بفضل الله.
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المصدر : الخليج 365
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