، رغم عرض "النصر".. "كاريلو" لا يريد سوى "الهلال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إدارة "بنفيكا" رفضت العرض الأول من "الأزرق"

كشفت تقارير صحفية بيروفية عن رغبة اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، محترف الهلال الحالي، في الاستمرار مع فريقه في الموسم القادم، سواء عن طريق استمراره بنظام الإعارة أو شراء بطاقته الدولية.

وقالت صحيفة "libero": إن وكيل أعمال اللعب قد تلقّى دعوة من إدارة الهلال للوصول للرياض لأجل مناقشة العرض الهلالي الجديد، بعد رفض إدارة بنفيكا للعرض الأولي من الزعيم.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة الهلال فشلت في إقناع مسؤولي بنفيكا بشراء البطاقة الدولية للاعب نظير مبلغ 17 مليون دولار، وأنها تستعد لتقديم عرض جديد لإدارة النادي البرتغالي.

وقالت الصحيفة: إن إدارة نادي النصر تتربص هي الأخرى باللاعب بعد رغبة مدربها روي فيتوريا في تقديم عرض لضم اللاعب، إلا أن الصحيفة البيروفية قالت: إن رغبة اللاعب هي الهلال.

ويلعب كاريلو مع الهلال معارًا نظير مبلغ 3 ملايين دولار دفعها الناد السعودي لنظيره البرتغالي، مع راتب سنوي للاعب يبلغ 4 ملايين يورو، علمًا بأن الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الحالي.