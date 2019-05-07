

تولوز 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

احتجز مسلح خمسة أشخاص كرهائن بمتجر في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا.

وذكر مصدر بالشرطة الفرنسية أن المسلح أطلق رصاصة واحدة على الأقل صوب أفراد قوة النخبة التابعة للشرطة الفرنسية وطلب شخصًا للتفاوض معه، مشيرًا إلى أن الحادث ليس له أي دوافع إرهابية على الأرجح.

وطالبت الشرطة السكان في المنازل المجاورة بالتزام منازلهم وأقامت حاجزًا أمنيًا لمسافة 300 متر حول المتجر.

// انتهى //

21:29ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مسلح يحتجز رهائن في مدينة تولوز جنوب فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.