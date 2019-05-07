السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يقيم مأدبة إفطار لأصحاب المعالي والقضاة ومديري الإدارات الحكومية



عرعر 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, مأدبة إفطار, في ضيافة الإمارة بحي الصالحية بمدينة عرعر, لأصحاب المعالي ورؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية وعددا من أهالي المنطقة.

ورحب سموه بالجميع, داعياً الله أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

// انتهى //

21:12ت م

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