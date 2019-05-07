السعودية اليوم / رجال الأمن بالمسجد النبوي صورة مُشرقة للتعامل الإنساني مع المصلين والزوّار



المدينة المنورة 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

تكتظ جنبات وساحات المسجد النبوي الشريف في هذه الأيام والليالي المباركة بالمصلين والزوّار من مختلف أرجاء المعمورة, تتنوع لهجاتهم وأشكالهم, ولكن تتوحد قلوبهم وألسنتهم في دعاءٍ ورجاءٍ وخشوعٍ للمولى عز وجل.

وفي زحام هذه الجموع, يبرز الدور الإنساني والأخلاقي لرجال الأمن وفق المنهج القويم, تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله- في تقديم كل الخدمات وبذل كل الجهود للتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين.

عدسة "واس" التقطت العديد من هذه الصور المُشرقة, التي تعكس الأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد النبوي الشريف.

// انتهى //

21:04ت م

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