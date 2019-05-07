السعودية اليوم/ أمير الجوف يستعرض مع اللواء قحاط الخطط الأمنية والمرورية خلال الشهر الفضيل

سكاكا 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط .

واستعرض سموه مع اللواء قحاط سير العمل والخطط الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، وآلية العمل وفقاً للأدوار والمهام الأمنية المناطة بمراكز الشرط ودوريات الأمن وفرق المرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة والأجهزة الأمنية الأخرى، في جميع مدن ومحافظات المنطقة .

وأكد سمو أمير المنطقة على تعزيز التواجد الأمني والميداني لتوفير الراحة والطمأنينة للمواطنين والمواطنات والمقيمين لأداء الشعائر في المساجد والجوامع بكل يسر وسهولة, وتكثيف الجهود في أوقات الذروة وأوقات السحر وتنظيم الحركة المرورية والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة لمرتادي الطرق العامة والفرعية، داعياً سموه الله أن يعين الجميع على صيام وقيام شهر رمضان المبارك .

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// انتهى //

20:22ت م

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