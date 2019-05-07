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خلل رحلات الخطوط السعودية يدخل يومه السادس والشركة على الصامت
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبّر العديد من المواطنين عن تذمرهم وضجرهم من تأخر مواعيد بعض الرحلات في مطاري جدة والرياض، الأمر الذي عطلهم عن مصالحهم الخاصة.
متابعات الخليج 365 سعد الغامدي قال في تغريدة موجهة للخطوط السعودية: “كيف موظيفكم ما يعرفون وضع الرحلات! غير منطقي! تراكم الناس لأكثر من 6 ساعات في صالة المغادرة بدون أي معلومة عن رحلاتهم!”.
وقال راكب آخر: “إيش المهزلة اللي صايرة في الخطوط السعودية معقولة كل هذه الرحلات تتأخر وبالساعات وبدون أي أسباب توضح للركاب، ليت ولي العهد- الله يحفظه- يلتفت لهم”.
وطالب أبو عبدالله بتعويض المسافرين بقوله: “أتمنى أعرف هل فيه تعويض على التأخير الي صاير في رحلاتكم اليومين الي راحت أو الوضع عوافي نعيش وناكل غيرها، أتمنى يكون فيه حل منصف للمسافرين”.
وقال أبو طلال: “من يومين رحلة الرياض رفحاء الحدود الشمالية، وتم تأجيل الرحلة 3 مرات متتالية ولم نعوض حتى بكوب ماء، مع أن النظام معروف” وتابع: “راحت الرحلة وراحت التذكرة وطالبوني بحجز من جديد”.
وقال بعض المسافرين: “إن حركة عدم الانضباط في جدول الرحلات دخل يومه السادس دون تعويض أو تفسير أو توضيح للركاب”.
وكانت الخطوط السعودية اعتذرت لركابها الذين تأخرت رحلاتهم دون أن توضح الأسباب.
وقال مركز الاتصال في الشركة: الخطوط السعودية تعتذر لضيوفها الكرام الذين تأثرت رحلاتهم بالصعوبات التشغيلية التي واكبت حركة السفر الكثيفة هذه الأيام، وتؤكد أن كافة القطاعات التشغيلية تبذل قصارى جهودها وتعمل على مدار الساعة لمعالجة تلك الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة للضيوف الكرام.
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