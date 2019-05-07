فيديو.. ارتباك متحدث الخطوط السعودية وفشله في تبرير تعطيل الرحلات

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أخفق متحدث الخطوط السعودية في الدفاع عن شركته، وتبرير سبب تعطل الرحلات وإلغاء بعضها وحالة الارتباك التي تعانيها طائرات الشركة على مدى أسبوع.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج نشرة الرابعة على قناة العربية تلعثم متحدث الخطوط ولم يتمكن من الرد على مقدم البرنامج.

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وظهر المتحدث الرسمي للخطوط السعودية بشكل غير احترافي يسيء لسمعة المنشأة، وتردد في الإجابة أكثر من مرة، وقدم إجابات روتينية لموقف أزمة مختلف، جعل التأخيرات التي تضجر منها الناس لمدة أسبوع في تويتر أشياء عادية في صناعة الطيران، كما أنه ظهر بمستوى صوت غير ودي، أكد أنه ليس لديه علاقة جيدة مع الإعلاميين!

ونفى متحدث الخطوط السعودية حدوث أي تأجيل في الرحلات خلال الـ24 ساعة الماضية واعتبر أن التأجيل جزء من صناعة الطيران، وأن كل هذه المشاكل أمور عادية.

وكانت عدة رحلات للخطوط السعودية تأجلت أكثر من مرة على مدى الأيام الماضية، ويطالب المتضررون الشركة بالتعويض عن هذا الضرر.