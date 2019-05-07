إتلاف 75 كجم مواد غذائية وإغلاق 4 محلات مخالفة بحفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أتلفت أمانة حفر الباطن، ممثلة ببلدياتها الفرعية، في أول أيام شهر رمضان 75 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي واللحوم الفاسدة.

كما أتلفت 34 لترًا من العصائر، وأغلقت البلديات 4 محلات مخالفة للنظام، وجاء ذلك خلال جولات استهدفت المطاعم والبوفيهات والمحلات في المحافظة، وذلك استمرارًا لحملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان الماضي.

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