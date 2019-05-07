- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم إتلاف 75 كجم مواد غذائية وإغلاق 4 محلات مخالفة بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إتلاف 75 كجم مواد غذائية وإغلاق 4 محلات مخالفة بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أتلفت أمانة حفر الباطن، ممثلة ببلدياتها الفرعية، في أول أيام شهر رمضان 75 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي واللحوم الفاسدة.
كما أتلفت 34 لترًا من العصائر، وأغلقت البلديات 4 محلات مخالفة للنظام، وجاء ذلك خلال جولات استهدفت المطاعم والبوفيهات والمحلات في المحافظة، وذلك استمرارًا لحملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 75 كجم مواد غذائية وإغلاق 4 محلات مخالفة بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.