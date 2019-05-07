حساب المواطن يستبق إيداع الدعم بتنبيه مهم

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

حدد برنامج حساب متابعات الخليج 365 آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19، والتي سيتم إيداعها في شهر يونيو المقبل.

وحث حساب متابعات الخليج 365 على التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة عبر الرابط التالي (هنا).

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد أنه تقرر تقديم موعد الدفعة التالية ليكون يوم التاسع من مايو بدلًا من العاشر من نفس الشهر.