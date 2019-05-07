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شاهد .. مقلب ركشنة داخل مشغل تجميل نسائي
متابعات الخليج 365 - الرياض
يواصل برنامج المقالب ركشنة على قناة روتانا تنفيذ المقالب في الضيوف.
وخلال حلقة اليوم تم تحويل صالون الحلاقة الرجالي إلى مشغل تجميل نسائي ليتفاجأ الضيف بوجوده بين عدد من النساء ويتدخل حارس الأمن لإخراجه.
والمعروف أن ركشنة برنامج كوميدي يقدمه الفنان دريعان الدريعان، ويلعب خلاله أدوارًا وشخصيات مختلفة، ضمن 50 مقلبًا بنكهات كوميدية مختلفة.
يذكر أن شبكة قنوات روتانا تربّعت على المرتبة الأولى عربيًّا في مشاهدة برامجها من خلال سناب شات خلال الفترة الأخيرة، مسجّلة ما يعادل 25 مليون مشاهدة أسبوعية لبرامجها عبر التطبيق، وذلك في إطار التعاون بين روتانا وتطبيق الـ”سناب شات” العالمي.
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