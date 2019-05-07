البناء المستدام يتيح إصدار شهادات جودة البناء للوحدات السكنية في المشاريع

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

بدأ برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان في توفير خدمة” فحص جودة البناء” للوحدات السكنية التابعة للمطورين العقاريين، وذلك لتمكينهم من الحصول على شهادة جودة البناء بعد إكمال بناء الوحدات السكنية في المشاريع، وفقا لمعايير الجودة المعتمدة من البرنامج، ويأتي ذلك بعد أن أطلق البرنامج الخدمة في مرحلته الأولى للمستفيدين من الأفراد في شهر نوفمبر الماضي.

وتُعد الخدمة إحدى الحلول التي تقدمها وزارة الإسكان لحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري، عبر رفع جودة الوحدات السكنية من خلال توفير آلية لفحص جودة الوحدات السكنية عبر مهندسين فاحصين تم تأهيلهم على أفضل المعايير العالمية في فحص الجودة وفقا لمواصفات كود البناء السعودي، سعياً من وزارة الإسكان في رفع كفاءة السوق العقاري والأطراف العاملة فيه، حيث تعتبر شهادة جودة البناء وسيلة تتيح للمطور تعزيز مصداقيته وشفافيته وعكس جودة وحداته السكنية.

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وتسهم هذه الخدمة في رفع جودة البناء السكني من خلال فحص الوحدة السكنية تحت الإنشاء، إذ يمكن تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية Mostadam.sa للحصول على زيارة من فاحص معتمد يقوم بمباشرة عمليات الفحص وفقاً للإجراءات المعتمدة من البرنامج وفق أفضل المعايير العالمية للجودة والمطابقة لكود البناء السعودي، حيث يتم فحص الوحدة السكنية على 7 مراحل تغطي أهم أعمال البناء، تبدأ بتدقيق المستندات المطلوبة كالمخططات وتقرير اختبار التربة مرورا بمرحلة الأساسات والهيكل الإنشائي والأعمال الكهربائية والميكانيكية وانتهاء بالتسليم النهائي للوحدة، وعند الانتهاء من جميع مراحل الفحص بنجاح يتم إصدار شهادة جودة البناء لكل وحدة سكنية.

من جهته، أكّد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود أن الوزارة تسعى إلى أن تكون لشهادة جودة البناء دورا محوريا في عملية الشراء وجعلها جزءاً من ثقافة المستهلك، بالإضافة إلى كونها وسيلة لرفع الجودة في المشاريع العقارية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الفرد والمجتمع عبر حفظ حقوق المواطن ورفع الموثوقية في القطاع العقاري بشكل عام وتنظيمه ليكون أحد أهم القطاعات المحركة لاقتصاد المملكة.

يذكر أن منصة البناء المستدام تقدم مجموعة من الخدمات التي تسعى إلى رفع جودة الوحدات السكنية مثل خدمة “فحص جودة البناء” التي تمكن المستفيد من التحقق من جودة الوحدة السكنية أثناء بنائها من قبل المهندسين الفاحصين في سبع مراحل محددة تنتهي بتقديم شهادة جودة البناء عند إكمال كافة المراحل بنجاح، وخدمة “فحص المباني الجاهزة” التي تمكن من فحص الجودة الظاهرية للوحدات السكنية القائمة، ويمكن للراغبين الاستفادة من الخدمات والمهتمين بها التعرف أكثر على خدمات البناء المستدام من خلال الرابط mostadam.sa .