شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: المسار الإلكتروني يؤكد للعالم دور المملكة الريادي في خدمة المسلمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات، تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وشدد على أن العمل في المسار الإلكتروني لمختلف الزائرين والمعتمرين من شتى بلاد العالم يؤكد هذه المسؤولية، مضيفاً «المملكة ترحب بعموم المسلمين للعمرة والزيارة، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، وهو المنهج الشرعي الصحيح، وعلى مر العصور والأزمنة ومختلف الظروف والأوضاع وتعاقب الملوك، وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي تحمل شعار خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين استشعاراً منها لعظم المسؤولية والتي خصها بها المولى تبارك وتعالى».

وأوضح أن كل هذه الخدمات والتسهيلات التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.