شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 200 سلة غذائية على 1,200 مستفيد في جزيرة ميون بمحافظة تعز. ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لتوفير الأمن الغذائي لأبناء الشعب اليمني. وتتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في ضواحي تعز من خلال القصف المدفعي أو بالقنص المستمر من مواقعها المحيطة بالمدينة، متسببة في جرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وسط صمت المنظمات الدولية والأممية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.