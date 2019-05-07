ماذا قال إمام المسجد النبوي للمصلين قبل أول صلاة تروايح؟

دبي - بواسطة محمد فارس سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

ارتجل امام المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ حسن ال الشيخ، خطبة بعد صلاة العشاء قبل اول صلاة لتروايح في المسجد النبوي الشريف بين من خلالها عظمة الاسلام، وفضل شهر رمضان واستغلالة والاستفادة من عباداته وقيام ليل، ومايحدث حلال ايام رمضان من تجاوز،وهذا لا يحمد وهذا لايستقيم من حكم شهر رمضان المبارك، ولا يرفث ولا يسخط ولا يجادل ويقول «اللهم اني صائم»، وان يحفظ الصائم جوانحه وليس الصيام هو عن الاكل والشرب بل عن اللسان، كذلك وحقق قول الله تعالي «أنما المؤمنين اخوة»قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا))، وان يرى المسام اخية اخلاق الاسلام.

وبين ال الشيخ عظمة هذا الشهر الفضيل وما يحتويه من عبادات وطاعات، وتكفير لذنبوب والاستباق الي الخيرات ونيل الصالحات والتقرب الي رب السموات والارض، لذلك الله اخبرنا الله تعالي بحكمه عظمية يجب الخروج منها «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون».

أهم 20 مسلسل في رمضان

مقدم بواسطة: سكاي نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي آلاف السودانيين يواصلون اعتصامهم في شهر رمضان بعد مرور شهر كامل ومع حلول شهر رمضان، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم. ويتمسك المعتصمون بمطلب تشكيل حكومة مدنية. سكاي نيوز عربية

استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن وسط مخاوف أمنية وعسكرية ومجتمعية يتواصل تدفق المهاجرين الإفارقة إلى عدد من المحافظات اليمنية أبرزها عدن. وقد ناشدت السلطات المحلية المجتمع الدولي للتدخل والمساعدة لحل هذه الأزمة المتفاقمة. سكاي نيوز عربية

أسواق الأردن.. بضائع مختلفة وأسعار غالية مع حلول شهر رمضان، تشهد الأسواق الأردنية حركة تجارية ضعيفة. ويقول مواطنون إن ضعف قدرتهم الشرائية حالت دون التزود بالسلع الخاصة بالشهر الفضيل. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO أهم 20 مسلسل خلال موسم رمضان سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وان تجعلك فريضة الصوم متقيل الله عزوجل ومخلصا له في القول والعمل وغي ظهارك وباطنك وجميع احوالك وسائر شهورك وهكذا يجب ان يكون رمضان مدرسة في سلوكنا وتصرافتنا لنكون في عداد المتقين وجميع ابناء ادم هناك اخطاء في الصغائر والكابئر ليتأتي رمضان ويمحو جميع تلك الذنبوب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) وإن مميزات الصيام لا تعد ولاتحصى ومن الصعب ان تسرد في هذة الدقائق القليلة، ولكن الاهم هو تحقيق غاية التعظيم لله عزوجل وكمال التذلل لخالقنا.

وهذ الشهر الفضيل فرصة لدعاء والاستحابة والدعاء في خلوتكم وسجودكم لامتكم في مختلف اقطار العالم، وما تجده من اذي ومن الصراعات والدعاء لا نفسكم ولذرايتكم واخوانكم وولاة امور المسلمين، لما فيه خير رعايهم وان يسدد خطايهم ويوفقهم الي مصلحة العباد، والدعاء الوطن بالامن والامان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد، على ما يقومون بها خدمة للاسلام على ما يقوم به من وخدمة ورعاية لبيت الله الحرام، والمسجد النبوي الشريف والمدينة المنورة والتي تحضى برعاية من ولاة الامر.