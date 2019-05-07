محمد بن مسعود - الدمام - قال: تتوسّع السحب غرب العاصمة وجنوب شرق المدينة والطائف توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار رعدية مساء اليوم على العاصمة الرياض وشرق المدينة والطائف. وقال عبر حسابه في تويتر: السحب الرعدية الممطرة غرب وشمال غرب الرياض وجنوب شرق المدينة وشرق الطائف والشمالية، متوقع أن تتوسع السحب لتشمل العاصمة الرياض، ومتوقع أن تصل إلى أجزاء من العاصمة الرياض من ساعة إلى ساعتين - إن شاء الله - مع غبار. الحصيني يتوقع أمطارًا رعدية على الرياض خلال الساعات القادمة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07 توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار رعدية مساء اليوم على العاصمة الرياض وشرق المدينة والطائف. وقال عبر حسابه في تويتر: السحب الرعدية الممطرة غرب وشمال غرب الرياض وجنوب شرق المدينة وشرق الطائف والشمالية، متوقع أن تتوسع السحب لتشمل العاصمة الرياض، ومتوقع أن تصل إلى أجزاء من العاصمة الرياض من ساعة إلى ساعتين - إن شاء الله - مع غبار. Advertisements 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 07:54 PM قال: تتوسّع السحب غرب العاصمة وجنوب شرق المدينة والطائف قال: تتوسّع السحب غرب العاصمة وجنوب شرق المدينة والطائف توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار رعدية مساء اليوم على العاصمة الرياض وشرق المدينة والطائف. وقال عبر حسابه في تويتر: السحب الرعدية الممطرة غرب وشمال غرب الرياض وجنوب شرق المدينة وشرق الطائف والشمالية، متوقع أن تتوسع السحب لتشمل العاصمة الرياض، ومتوقع أن تصل إلى أجزاء من العاصمة الرياض من ساعة إلى ساعتين - إن شاء الله - مع غبار. ، الحصيني يتوقع أمطارًا رعدية على الرياض خلال الساعات القادمة ،

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