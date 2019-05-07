، السديس: المسار الإلكتروني يؤكد للعالم دور المملكة الريادي في خدمة المسلمين ،

- 1/2
- 2/2
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وإن العمل في المسار الإلكتروني لمختلف الزائرين والمعتمرين من شتى بلاد العالم يؤكد هذه المسؤولية، وأن المملكة العربية السعودية ترحب بعموم المسلمين للعمرة والزيارة؛ وهو ما دأبت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- وهو المنهج الشرعي الصحيح (سواء العاكف فيه والباد)، وعلى مر العصور والأزمنة ومختلف الظروف والأوضاع وتعاقب الملوك البررة: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله –رحمهم الله جميعًا- وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي تحمل شعار خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين استشعارًا منها لعظم المسؤولية التي خصها بها المولى تبارك وتعالى.
مؤكدًا أن كل هذه الخدمات والتسهيلات التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - وتجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
السديس: المسار الإلكتروني يؤكد للعالم دور المملكة الريادي في خدمة المسلمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وإن العمل في المسار الإلكتروني لمختلف الزائرين والمعتمرين من شتى بلاد العالم يؤكد هذه المسؤولية، وأن المملكة العربية السعودية ترحب بعموم المسلمين للعمرة والزيارة؛ وهو ما دأبت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- وهو المنهج الشرعي الصحيح (سواء العاكف فيه والباد)، وعلى مر العصور والأزمنة ومختلف الظروف والأوضاع وتعاقب الملوك البررة: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله –رحمهم الله جميعًا- وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي تحمل شعار خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين استشعارًا منها لعظم المسؤولية التي خصها بها المولى تبارك وتعالى.
مؤكدًا أن كل هذه الخدمات والتسهيلات التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - وتجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
07:35 PM
قال: هذه الخدمات والتسهيلات تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين وولي عهده
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وإن العمل في المسار الإلكتروني لمختلف الزائرين والمعتمرين من شتى بلاد العالم يؤكد هذه المسؤولية، وأن المملكة العربية السعودية ترحب بعموم المسلمين للعمرة والزيارة؛ وهو ما دأبت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- وهو المنهج الشرعي الصحيح (سواء العاكف فيه والباد)، وعلى مر العصور والأزمنة ومختلف الظروف والأوضاع وتعاقب الملوك البررة: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله –رحمهم الله جميعًا- وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي تحمل شعار خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين استشعارًا منها لعظم المسؤولية التي خصها بها المولى تبارك وتعالى.
مؤكدًا أن كل هذه الخدمات والتسهيلات التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - وتجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
، السديس: المسار الإلكتروني يؤكد للعالم دور المملكة الريادي في خدمة المسلمين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السديس: المسار الإلكتروني يؤكد للعالم دور المملكة الريادي في خدمة المسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.