، السديس: المسار الإلكتروني يؤكد للعالم دور المملكة الريادي في خدمة المسلمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: هذه الخدمات والتسهيلات تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين وولي عهده

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وإن العمل في المسار الإلكتروني لمختلف الزائرين والمعتمرين من شتى بلاد العالم يؤكد هذه المسؤولية، وأن المملكة العربية السعودية ترحب بعموم المسلمين للعمرة والزيارة؛ وهو ما دأبت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- وهو المنهج الشرعي الصحيح (سواء العاكف فيه والباد)، وعلى مر العصور والأزمنة ومختلف الظروف والأوضاع وتعاقب الملوك البررة: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله –رحمهم الله جميعًا- وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي تحمل شعار خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين استشعارًا منها لعظم المسؤولية التي خصها بها المولى تبارك وتعالى.

مؤكدًا أن كل هذه الخدمات والتسهيلات التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - وتجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.