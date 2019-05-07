، واشنطن: ندرس عن كثب قرار تركيا بإعادة انتخابات إسطنبول ،

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، أن واشنطن "تدرس عن كثب" ما يجري في تركيا، بعد الإعلان عن إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول.
ووفق ما نقلته سكاي نيوز قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "أحطنا علماً بقرار اللجنة العليا للانتخابات، وندرس الوضع عن كثب، مضيفاً أن "العملية الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة هي ركيزة أساسية لأي ديمقراطية".
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إلغاء الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس الماضي، وفاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل أمام بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "نتوقع عندما تجرى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، أن يتم احترامها من قبل جميع الأطراف، حتى يتم الاعتراف بإرادة الناخبين عبر النتائج".
وأضاف أن "تحقيق الديمقراطية السليمة سيكون في صالح تركيا وشركائها، بمن فيهم الولايات المتحدة، وهو أمر يساعد على ضمان حليف مستقر ومزدهر وموثوق".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول شابها "فساد منظم" وخرق للقانون، وإن قرار إعادة الانتخابات يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الديمقراطية.
ورفض حزب العدالة والتنمية الإقرار بالهزيمة، مشيراً إلى "مخالفات وفساد" خلال التصويت. وقال إن "المستندات التي قدمناها قوية جداً وقائمة على أدلة ملموسة لا يمكن دحضها".
وتعد إسطنبول، البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، العصب الاقتصادي لتركيا، وتسيطر على جزء رئيس من الإنفاق العام.
واشنطن: ندرس عن كثب قرار تركيا بإعادة انتخابات إسطنبولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
أكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، أن واشنطن "تدرس عن كثب" ما يجري في تركيا، بعد الإعلان عن إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول.
ووفق ما نقلته سكاي نيوز قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "أحطنا علماً بقرار اللجنة العليا للانتخابات، وندرس الوضع عن كثب، مضيفاً أن "العملية الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة هي ركيزة أساسية لأي ديمقراطية".
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إلغاء الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس الماضي، وفاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل أمام بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "نتوقع عندما تجرى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، أن يتم احترامها من قبل جميع الأطراف، حتى يتم الاعتراف بإرادة الناخبين عبر النتائج".
وأضاف أن "تحقيق الديمقراطية السليمة سيكون في صالح تركيا وشركائها، بمن فيهم الولايات المتحدة، وهو أمر يساعد على ضمان حليف مستقر ومزدهر وموثوق".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول شابها "فساد منظم" وخرق للقانون، وإن قرار إعادة الانتخابات يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الديمقراطية.
ورفض حزب العدالة والتنمية الإقرار بالهزيمة، مشيراً إلى "مخالفات وفساد" خلال التصويت. وقال إن "المستندات التي قدمناها قوية جداً وقائمة على أدلة ملموسة لا يمكن دحضها".
وتعد إسطنبول، البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، العصب الاقتصادي لتركيا، وتسيطر على جزء رئيس من الإنفاق العام.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
07:39 PM
الخارجية: العملية الانتخابية النزيهة هي ركيزة أساسية لأي ديمقراطية
أكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، أن واشنطن "تدرس عن كثب" ما يجري في تركيا، بعد الإعلان عن إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول.
ووفق ما نقلته سكاي نيوز قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "أحطنا علماً بقرار اللجنة العليا للانتخابات، وندرس الوضع عن كثب، مضيفاً أن "العملية الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة هي ركيزة أساسية لأي ديمقراطية".
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إلغاء الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس الماضي، وفاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل أمام بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "نتوقع عندما تجرى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، أن يتم احترامها من قبل جميع الأطراف، حتى يتم الاعتراف بإرادة الناخبين عبر النتائج".
وأضاف أن "تحقيق الديمقراطية السليمة سيكون في صالح تركيا وشركائها، بمن فيهم الولايات المتحدة، وهو أمر يساعد على ضمان حليف مستقر ومزدهر وموثوق".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول شابها "فساد منظم" وخرق للقانون، وإن قرار إعادة الانتخابات يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الديمقراطية.
ورفض حزب العدالة والتنمية الإقرار بالهزيمة، مشيراً إلى "مخالفات وفساد" خلال التصويت. وقال إن "المستندات التي قدمناها قوية جداً وقائمة على أدلة ملموسة لا يمكن دحضها".
وتعد إسطنبول، البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، العصب الاقتصادي لتركيا، وتسيطر على جزء رئيس من الإنفاق العام.
، واشنطن: ندرس عن كثب قرار تركيا بإعادة انتخابات إسطنبول ،
المصدر : الخليج 365
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