محمد بن مسعود - الدمام - في إطار خطة تدوير قيادات الوزارة بهدف تطوير العمل وتحقيق رسالة الوزارة أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بتكليف الشيخ وجب بن علي العتيبي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة القصيم. الجدير بالذكر أن القرار يأتي في إطار خطة تدوير قيادات الوزارة التي يتبناها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بهدف تطوير العمل، وبما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية في خدمة بيوت الله، والدعوة إليه؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة. بقرار من الوزير "آل الشيخ".. "العتيبي" مديراً للشؤون الإسلامية بالقصيم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07 أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بتكليف الشيخ وجب بن علي العتيبي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة القصيم. الجدير بالذكر أن القرار يأتي في إطار خطة تدوير قيادات الوزارة التي يتبناها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بهدف تطوير العمل، وبما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية في خدمة بيوت الله، والدعوة إليه؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة. Advertisements 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 07:18 PM في إطار خطة تدوير قيادات الوزارة بهدف تطوير العمل وتحقيق رسالة الوزارة في إطار خطة تدوير قيادات الوزارة بهدف تطوير العمل وتحقيق رسالة الوزارة أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بتكليف الشيخ وجب بن علي العتيبي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة القصيم. الجدير بالذكر أن القرار يأتي في إطار خطة تدوير قيادات الوزارة التي يتبناها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بهدف تطوير العمل، وبما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية في خدمة بيوت الله، والدعوة إليه؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة. ، بقرار من الوزير "آل الشيخ".. "العتيبي" مديراً للشؤون الإسلامية بالقصيم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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