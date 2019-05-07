، المياه الوطنية تعتمد خطتها التشغيلية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم ،

- 1/2
- 2/2
أكدت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيس لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة، ورفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالمشروع لتتواكب مع الزيادة المتوقعة في الطلب في ظل المشاريع العملاقة والتوسعات التي يحظى بها المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، كما تم تجهيز المستودع بـ (2,000,000) عبوة، إضافة إلى استمرارية الإنتاج اليومي، حيث قدم المشروع في مقره الرئيس بكدي خدماته لأكثر من (18) مليون مستفيد منذ إنشائه.
وأوضحت إدارة المشروع أن خطط الشركة الاستعدادية اعتمدت منذ وقت مبكر، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لتفي بحاجة الراغبين من المياه المباركة، مؤكدةً رفع جميع طاقات التشغيل، والصيانة، والتنقية، والضخ، والتوزيع، وزيادة أعداد أفراد الأمن بالموقع، ومضاعفة عدد مقدمي الخدمة بنسبة 40 %، حيث يتم تشغيل المشروع على مدار الساعة مع مراعاة أوقات الإفطار والسحور، لافتةً إلى أن موظفي الاستعلامات يعملون على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات، وذلك وفقاً لرسالة المشروع، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير ماء زمزم المبارك لزوار المدينتين المقدستين بطرق ميسرة وحضارية، وباستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية في مراحل تنقية المياه، منذ خروجها من البئر حتى وصولها إلى المصنع، ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية بسعة خمسة لترات بطريقة آلية دون تدخل بشري.
وتشير الشركة إلى أنه تم تخصيص ناقل معتمد في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لتمكين المعتمرين والزوار من الحصول على عبوات مياه زمزم المهيأة للشحن الجوي، مناشدةً المعتمرين والزوار بعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والحصول على عبوات مياه زمزم من مصادرها الرسمية من موقع المشروع بكدي، والنقاط الموجودة في المطارات لضمان سلامة المياه المباركة.
الجدير بالذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يشتمل على أربعة خطوط إنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يوميًا، كما تبلغ سعة تخزين العبوات القصوى في المشروع نحو (2.200.000) عبوة، فيما تبلغ السعة التخزينية لخزانات المشروع نحو (55) ألف متر مكعب، فيما بلغت السعة التخزينية لخزانات كدي والسبيل (24) ألف متر مكعب، كما يبلغ عدد القوى العاملة في المشروع نحو (300) موظف، ويتم زيادتهم في مواسم الذروة لمواجهة ارتفاع الطلب على العبوات من قبل الحجاج والمعتمرين والزوار.
المياه الوطنية تعتمد خطتها التشغيلية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
أكدت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيس لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة، ورفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالمشروع لتتواكب مع الزيادة المتوقعة في الطلب في ظل المشاريع العملاقة والتوسعات التي يحظى بها المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، كما تم تجهيز المستودع بـ (2,000,000) عبوة، إضافة إلى استمرارية الإنتاج اليومي، حيث قدم المشروع في مقره الرئيس بكدي خدماته لأكثر من (18) مليون مستفيد منذ إنشائه.
وأوضحت إدارة المشروع أن خطط الشركة الاستعدادية اعتمدت منذ وقت مبكر، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لتفي بحاجة الراغبين من المياه المباركة، مؤكدةً رفع جميع طاقات التشغيل، والصيانة، والتنقية، والضخ، والتوزيع، وزيادة أعداد أفراد الأمن بالموقع، ومضاعفة عدد مقدمي الخدمة بنسبة 40 %، حيث يتم تشغيل المشروع على مدار الساعة مع مراعاة أوقات الإفطار والسحور، لافتةً إلى أن موظفي الاستعلامات يعملون على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات، وذلك وفقاً لرسالة المشروع، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير ماء زمزم المبارك لزوار المدينتين المقدستين بطرق ميسرة وحضارية، وباستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية في مراحل تنقية المياه، منذ خروجها من البئر حتى وصولها إلى المصنع، ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية بسعة خمسة لترات بطريقة آلية دون تدخل بشري.
وتشير الشركة إلى أنه تم تخصيص ناقل معتمد في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لتمكين المعتمرين والزوار من الحصول على عبوات مياه زمزم المهيأة للشحن الجوي، مناشدةً المعتمرين والزوار بعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والحصول على عبوات مياه زمزم من مصادرها الرسمية من موقع المشروع بكدي، والنقاط الموجودة في المطارات لضمان سلامة المياه المباركة.
الجدير بالذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يشتمل على أربعة خطوط إنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يوميًا، كما تبلغ سعة تخزين العبوات القصوى في المشروع نحو (2.200.000) عبوة، فيما تبلغ السعة التخزينية لخزانات المشروع نحو (55) ألف متر مكعب، فيما بلغت السعة التخزينية لخزانات كدي والسبيل (24) ألف متر مكعب، كما يبلغ عدد القوى العاملة في المشروع نحو (300) موظف، ويتم زيادتهم في مواسم الذروة لمواجهة ارتفاع الطلب على العبوات من قبل الحجاج والمعتمرين والزوار.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
07:08 PM
برفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج لتتواكب مع الزيادة المتوقعة في الطلب
أكدت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيس لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة، ورفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالمشروع لتتواكب مع الزيادة المتوقعة في الطلب في ظل المشاريع العملاقة والتوسعات التي يحظى بها المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، كما تم تجهيز المستودع بـ (2,000,000) عبوة، إضافة إلى استمرارية الإنتاج اليومي، حيث قدم المشروع في مقره الرئيس بكدي خدماته لأكثر من (18) مليون مستفيد منذ إنشائه.
وأوضحت إدارة المشروع أن خطط الشركة الاستعدادية اعتمدت منذ وقت مبكر، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لتفي بحاجة الراغبين من المياه المباركة، مؤكدةً رفع جميع طاقات التشغيل، والصيانة، والتنقية، والضخ، والتوزيع، وزيادة أعداد أفراد الأمن بالموقع، ومضاعفة عدد مقدمي الخدمة بنسبة 40 %، حيث يتم تشغيل المشروع على مدار الساعة مع مراعاة أوقات الإفطار والسحور، لافتةً إلى أن موظفي الاستعلامات يعملون على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات، وذلك وفقاً لرسالة المشروع، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير ماء زمزم المبارك لزوار المدينتين المقدستين بطرق ميسرة وحضارية، وباستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية في مراحل تنقية المياه، منذ خروجها من البئر حتى وصولها إلى المصنع، ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية بسعة خمسة لترات بطريقة آلية دون تدخل بشري.
وتشير الشركة إلى أنه تم تخصيص ناقل معتمد في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لتمكين المعتمرين والزوار من الحصول على عبوات مياه زمزم المهيأة للشحن الجوي، مناشدةً المعتمرين والزوار بعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والحصول على عبوات مياه زمزم من مصادرها الرسمية من موقع المشروع بكدي، والنقاط الموجودة في المطارات لضمان سلامة المياه المباركة.
الجدير بالذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يشتمل على أربعة خطوط إنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يوميًا، كما تبلغ سعة تخزين العبوات القصوى في المشروع نحو (2.200.000) عبوة، فيما تبلغ السعة التخزينية لخزانات المشروع نحو (55) ألف متر مكعب، فيما بلغت السعة التخزينية لخزانات كدي والسبيل (24) ألف متر مكعب، كما يبلغ عدد القوى العاملة في المشروع نحو (300) موظف، ويتم زيادتهم في مواسم الذروة لمواجهة ارتفاع الطلب على العبوات من قبل الحجاج والمعتمرين والزوار.
، المياه الوطنية تعتمد خطتها التشغيلية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية تعتمد خطتها التشغيلية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.