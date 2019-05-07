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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
ففي منطقة مكة المكرمة بدأت الحالة الساعة الخامسة وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل عشيرة والطائف والهدى والشفا والسيل.
أما في المدينة المنورة فبدأت الحالة في الرابعة والنصف عصرًا وتتواصل حتى التاسعة مساء وتشمل صفينة.
وفي منطقة الرياض بدأت الحالة الساعة السابعة الاربع وتستمر حتى الثانية عشر ليلا، وتشمل الدوادمي وعصيم والنبوان.
3 تنبيهات متقدمة للأرصاد والرياض حاضرة.. أمطار غزيرة وبردصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
ففي منطقة مكة المكرمة بدأت الحالة الساعة الخامسة وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل عشيرة والطائف والهدى والشفا والسيل.
أما في المدينة المنورة فبدأت الحالة في الرابعة والنصف عصرًا وتتواصل حتى التاسعة مساء وتشمل صفينة.
وفي منطقة الرياض بدأت الحالة الساعة السابعة الاربع وتستمر حتى الثانية عشر ليلا، وتشمل الدوادمي وعصيم والنبوان.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
06:59 PM
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
07:24 PM
بدأت عند الظهيرة وتتواصل حتى المساء وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
ففي منطقة مكة المكرمة بدأت الحالة الساعة الخامسة وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل عشيرة والطائف والهدى والشفا والسيل.
أما في المدينة المنورة فبدأت الحالة في الرابعة والنصف عصرًا وتتواصل حتى التاسعة مساء وتشمل صفينة.
وفي منطقة الرياض بدأت الحالة الساعة السابعة الاربع وتستمر حتى الثانية عشر ليلا، وتشمل الدوادمي وعصيم والنبوان.
، 3 تنبيهات متقدمة للأرصاد والرياض حاضرة.. أمطار غزيرة وبرد ،
المصدر : الخليج 365
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