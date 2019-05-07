، 3 تنبيهات متقدمة للأرصاد والرياض حاضرة.. أمطار غزيرة وبرد ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت عند الظهيرة وتتواصل حتى المساء وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ففي منطقة مكة المكرمة بدأت الحالة الساعة الخامسة وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل عشيرة والطائف والهدى والشفا والسيل.

أما في المدينة المنورة فبدأت الحالة في الرابعة والنصف عصرًا وتتواصل حتى التاسعة مساء وتشمل صفينة.

وفي منطقة الرياض بدأت الحالة الساعة السابعة الاربع وتستمر حتى الثانية عشر ليلا، وتشمل الدوادمي وعصيم والنبوان.