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قالت مواقع صرف أجنبي إن الريال الإيراني واصل تراجعه اليوم الثلاثاء، ليحوم حول أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد التوترات وقول واشنطن إنها سترسل حاملة طائرة وقاذفات إلى المنطقة.
ووفق ما نقلته "رويترز" هوى الريال إلى 154 ألفًا للدولار في السوق غير الرسمية اليوم، مقارنة مع 150 ألفًا و500 ريال أمس الاثنين، في أدنى قيمة للعملة منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول 2018، وفقًا لموقع "بونباست.كوم". وقال موقع بازار360.كوم: إن الدولار يُباع بسعر بين 153 ألفًا و500 إلى 149 ألفًا و500 ريال.
الريال الإيراني يهبط لأقل سعر في 7 أشهر مع تصاعد التوتر مع أمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
قالت مواقع صرف أجنبي إن الريال الإيراني واصل تراجعه اليوم الثلاثاء، ليحوم حول أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد التوترات وقول واشنطن إنها سترسل حاملة طائرة وقاذفات إلى المنطقة.
ووفق ما نقلته "رويترز" هوى الريال إلى 154 ألفًا للدولار في السوق غير الرسمية اليوم، مقارنة مع 150 ألفًا و500 ريال أمس الاثنين، في أدنى قيمة للعملة منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول 2018، وفقًا لموقع "بونباست.كوم". وقال موقع بازار360.كوم: إن الدولار يُباع بسعر بين 153 ألفًا و500 إلى 149 ألفًا و500 ريال.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
07:15 PM
رويترز: في أدنى قيمة للعملة منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول 2018
قالت مواقع صرف أجنبي إن الريال الإيراني واصل تراجعه اليوم الثلاثاء، ليحوم حول أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد التوترات وقول واشنطن إنها سترسل حاملة طائرة وقاذفات إلى المنطقة.
ووفق ما نقلته "رويترز" هوى الريال إلى 154 ألفًا للدولار في السوق غير الرسمية اليوم، مقارنة مع 150 ألفًا و500 ريال أمس الاثنين، في أدنى قيمة للعملة منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول 2018، وفقًا لموقع "بونباست.كوم". وقال موقع بازار360.كوم: إن الدولار يُباع بسعر بين 153 ألفًا و500 إلى 149 ألفًا و500 ريال.
، الريال الإيراني يهبط لأقل سعر في 7 أشهر مع تصاعد التوتر مع أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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