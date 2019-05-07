شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 2 الثانية تفاصيل وأحداث مشوّقة - حصريًا

يترّقب الخليجيون والعرب مساء اليوم الثلاثاء، بكثيرٍ من الاهتمام والشغف عرض الحلقة الثانية من مسلسل "العاصوف2" للفنان ناصر القصبي، وذلك بعد أن حقّق نجاحًا باهرًا خلال موسمه الأول، كما حقّق نسبًا عالية من المتابعة والمشاهدة.

وحقق الإعلان التشويقي له الذي عرض على قناة mbc 1 على عدد كبير من المشاهدات وتخطي عدد المشاهد عبر قناة اليوتيوب حاجز الـ 100 ألف مشاهدة، لما فيه من أحداث وتفاصيل يقدمها الفنان ناصر القصبي والذي خرج من عباءة الكوميديا في قصة اجتماعية انسانية.

يشارُ إلى أنّ مسلسل العاصوف2 يحكي تفاصيل المجتمع السعودي من عام 1970 حتى 1975، بالإضافة إلى قصة الحادثة الشهيرة لاعتداء جهيمان وجماعته على المسجد الحرام بمكة المكرمة قبل 41 عامًا.

وتدور أحداث المسلسل إلى الحقبة الزمنية إلى الحادث الشهير اعتداء على جهيمان وجماعته على المسجد الحرام، من خلال دخول مجموعة من الرجال إلى الحرم بحوزتهم أسلحة فردية وضعوا داخل نعوش وزعمها أنهم يريدون دخول المسجد الحرام للصلاة عليها.

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وقاد هذا الأمر جهيمان العتيبي بصحبته 200 رجل، حاولوا السيطرة على المسجد الحرام واحتلوا الكعبة وذلك لأسباب سياسية، وهذا ما تم الكشف عنه خلال الإعلان التشويقي للمسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان ناصر القصبي.

ويضمّ المسلسل مجموعة من ألمع الفنانين من السعوديين وهم الفنان ناصر القصبي، و وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، و وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وعبدالعزيز السكيرين، وإخراج المثنى صبح.

مواعيد مسلسل العاصوف 2

قناة MBC 1 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية , والإعادة الساعة 1:30 صباحاً إلى 2:19 صباحاً بتوقيت المملكة عبر شاشة قناة MBC الفضائية.