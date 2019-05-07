بالأسماء.. مدير «تعليم المذنب» يعتمد حركة النقل الداخلي

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم، عثمان بن إبراهيم العثمان، اليوم الثلاثاء، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠هـ.

وتضمّنت الحركة تعيين عمر بن عبدالله المانع مشرفًا للتربية الإسلامية، ويوسف بن عبدالله الناصر مشرفًا للغة الإنجليزية، وأحمد بن محمد الناصر مشرفًا للتدريب التربوي، وخالد بن عبدالرحمن العبودي مشرفًا للنشاط الكشفي، وتهاني بنت عبدالعزيز الرشيد مشرفة لبرنامج تطوير مهارات التربويات.

وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة، أنّه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال حساب المعلم/ المعلومة عبر نظام «نور» .

في شأن آخر، استكملت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم لقاءها التعريفي لتوعية وتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية تحت شعار «اعرفي حقك»، حيث شاركت في لقاء اليوم إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة عبر برنامج «لقاء» الإلكتروني.

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وتضمَّن اللقاء مجموعة أوراق عمل تناولت الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، والمساواة في الواجبات والعبادات، وفي الحياة الزوجية، وفي الحقوق المالية والاقتصادية، وكذلك المساواة في المسؤولية المدنية، وكذلك حقوق المرأة في الأنظمة العدلية، والسماح للمرأة بمزاولة الترافع والمحاماة حسب الأنظمة العدلية، كما تمَّ التطرُّق إلى القرارات العدلية التي عزَّزت من دور المرأة في مجالات الأحوال الشخصية، وكذلك في مجالات العمل العدلي في المملكة.

من جانبها، قالت الدكتورة عواطف بنت محمد العتيبي عضو اللجنة الوزارية المشكّلة من وزارات العدل والتعليم والثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان لتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، إنَّ اللقاء يأتي ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تشترك في تنفيذها لجنة وزارية تمّ تشكيلها من عدة جهات لتنفيذ خطة توعوية شاملة، يتم العمل وفق ضوابطها وأهدافها بما يعزز وينمي الجوانب التوعوية لدى المرأة.

وأضافت أنّ هناك توجُّهًا للتوسُّع والاستمرار في تنفيذ البرنامج التوعوي والتعريفي بحقوق المرأة القانونية والشرعية، ليشمل مناطق ومحافظات المملكة، إيمانًا بالدور التكاملي الذي تؤديه هذه الإدارات، موضحةً أنَّ وزارة التعليم وضعت خطةً تنفيذيةً بإشراف المستشار والمشرف العامّ على الإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتور خالد بن عبدالله الشافي للتوعية بحقوق المرأة الشرعية والقانونية.

وتضمّنت الخطة، بحسب العتيبي، عقد ورشة توعوية لمنسوبات الوزارة، وعقد ورش توعويه في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، وعقد لقاء تعريفي عبر برنامج لقاء (عن بعد) لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، وإعداد خطة إعلامية مصاحبة عبر كل المنابر الإعلامية.