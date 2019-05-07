سفير السعودية بالمغرب يزور مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين

جرى خلالهما استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، رئيس مجلس المستشارين، عبدالحكيم بنشماس في مكتبه بالرباط. جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيزها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين. كما زار السفير «الغريري» رئيس مجلس النواب حبيب المالكي، في مكتبه بالرباط، وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيزها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين.



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