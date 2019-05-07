«الأرصاد» تحذِّر من هطول أمطار رعدية على الباحة وجازان

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة ضمن سلسلة تنبيهات أصدرتها اليوم، إنّ هذه الحالة الجوية؛ تشمل مدينة الباحة ومحافظة وبلجرشي والعقيق والمندق والأجزاء المجاورة، فيما دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

في سياق متصل، نبَّهت هيئة الأرصاد لهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان، وشمل التنبيه محافظات الريث وهروب والعارضة والخوبة والأجزاء المجاورة، حتى العاشرة مساءً.

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ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.

وأصدرت الهيئة في وقتٍ سابق من اليوم، تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، حتى الثامنة من مساء اليوم، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقَّعت في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.