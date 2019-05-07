أمير الحدود الشمالية يشدّد على ضرورة تنمية العمل التطوعي وتعزيز حضوره

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم، مديري لجان التنمية الاجتماعية، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أبرز أعمال لجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية وبرامجها، التي ستُنفذ خلال شهر رمضان.

من جانب آخر، رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات بالإمارة، اجتماع لجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية، بحضور وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس، ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس عبدالله الشمروخي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري بن علي العنزي، ومديري لجان التنمية الاجتماعية، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية.

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واطلع على مشروع تفطير الصائمين، خلال شهر رمضان للعام الحالي، عبر مشروع «فطرني ولك مثل أجري»، بالإضافة لمشروع توزيع الوجبات على رجال الأمن طوال شهر رمضان.

وشدَّد على ضرورة تنمية العمل التطوعي، وتعزيز حضوره وتنمية السلوك التطوعي، وإدارة الجهود التطوعية، ودعم تضافر الجهات الحكومية؛ لخدمة العمل التطوعي، ونشر هذه الثقافة بين أوساط الشابات والشباب.

ونوَّه أمير منطقة الحدود الشمالية بالدعم، الذي يحظى به القطاع الخيري من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، ودعم القطاع غير الربحي بشكل عام والجمعيات الخيرية، والإسهام في تمكينها من تحقيق أهدافها، التي أُنشئت لأجلها من خلال تنفيذ برامجها وأنشطتها، وخدمة أكبر عددٍ من المستفيدين من خدماتها.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.