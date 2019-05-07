السعودية اليوم / تعليم نجران يستقبل طلبات التسجيل في الفصل الصيفي



نجران 02 رمضان 1440 هـ الموافق07 مايو 2019 م واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في استقبال طلبات التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي المُدمج للمرحلة الثانوية في كل من ثانوية الملك عبدالعزيز بحي الفهد، وثانوية ابن حزم بحي دحضة، وثانوية ابن القيم بمحافظة حبونا.

وأبانت الإدارة أن التسجيل المعتمد بالحضور للمدارس الموضحة سيشمل التسجيل في الفصل الصيفي كل من نظام المقررات، والفصلي، للراغبين في تسريع التخرج وتخفيف العبء الدراسي، والمتعثرين في مقررات يستوجب اجتيازها لمعالجة الخطة الدراسية.

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19:20ت م

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