السعودية اليوم / تكريم فريق مشروع الممارسات التدريسية المثلى بتعليم وادي الدواسر



وادي الدواسر 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

كرّم مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري في مكتبة أمس، فريق مشروع الممارسات التدريسية المثلى، بحضور قائد الفريق فرج بن محمد آل أبو سباع, الذي ألقى كلمة خلال التكريم بارك فيها للجميع نجاح المشروع في مرحلته الأولى, والذي يأتي في مسار برامج الإدارة للرفع من نواتج التعلم.

وأكد أن المشروع لقي تفاعلاً من المدارس بالصورة التي تعكس قدرة معلميها على أفضل الممارسات في التدريس والأنشطة التعليمية مما يضع المشروع على الطريق الصحيح لمستقبل أفضل.

من جانبه ألقى مدير التعليم كلمة هنَّأ أعضاء الفريق بمنجزات المشروع ، مؤكداً أهمية المشروع في إكساب الطالب الارتقاء المعرفي وتعويده على تحقيق عنصر الفعالية في نفسه والقدرة على التعبير عن الأفكار وغرس الثقة في النفس، كما أنه يعمل على توفير مناخ الجودة الشاملة للمدرسة وتوحيد جهود أفرادها نحو تحقيق أهداف محددة في إطار العمل في رفع المستوى التحصيلي الطلابي.

// انتهى //

17:37ت م

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