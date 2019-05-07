السعودية اليوم / رئيسة الوزراء البريطانية تهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



لندن 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم المسلمين داخل المملكة المتحدة وخارجها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت ماي في رسالة بثها الموقع الرسمي للحكومة "أتوجه بأطيب التمنيات لجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي له أهمية كبيرة في حياة المسلمين في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم".

// انتهى //

17:32ت م

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