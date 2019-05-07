السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يستقبل الفائز في جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ السنة



حائل 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, الطالب عبدالعزيز بن سعود التمامي الفائز في جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ السنة الأول على مستوى منطقة حائل والخامس على مستوى المملكة, يرافقه والده الشيخ سعود التمامي القائم على أعمال أوقاف الشيخ سليمان الراجحي بحائل.

وفي بداية اللقاء نوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بحرص القيادة الرشيدة منذ تأسيس هذه البلاد وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تشجيع الطلاب على حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة النبوية.

وأثنى سمو نائب أمير منطقة حائل على مضامين جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ السنة ، مشيداً بحصول الطالب التمامي على هذه الجائزة، معرباً سموه عن تهنئته للطالب ولأسرته, داعياً الله أن يديم عليه توفيقه, وأن ينال المزيد من النجاحات مستقبلاً بإذن الله.

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17:06ت م

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