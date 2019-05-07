2019-05-07

بر حفر الباطن تقدم 1000 وجبة يوميًّا في المخيمات الرمضانية

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تقدم جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن مشروع إفطار صائم، من خلال المخيمات الرمضانية المخصصة للتفطير؛ حيث تقدم الجمعية خلال شهر رمضان المبارك 1000 وجبة.

وقامت الجمعية بفتح المجال للأسر المنتجة في المشاركة في إعداد وجبات المشروع مقابل مبلغ مالي حددته الجمعية مسبقًا معهم واشترطت الجمعية على المتقدمات مراعاة تطبيق قواعد النظافة والسلامة.

من جهة أخرى أطلقت جمعية درة الخيرية النسائية بحفر الباطن مشروع تراحم دُرة مقسم على 1250 سهمًا، قيمة السهم 200 ريال، ويخدم المشروع 1512 محتاجًا، وكذلك مشروع إفطار صائم من خلال السلة الرمضانية، ويشمل المشروع أيضًا كسوة العيد.

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