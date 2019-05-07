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فيديو.. الحنيذ يزين السوق الرمضاني بأبها
متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الأحمري - أبها
يتوافد الكثير من الناس على بسطات بيع الحنيذ بالسوق الرمضاني بأبها؛ حيث تعتبر بسطات بيع الحنيذ من أكثر البسطات إقبالًا.
ويعد الحنيذ من الأكلات الشعبية المشهورة في منطقة عسير، حيث يعد اللحم البلدي في حفر الحنيذ بإضافة أشجار المرخ والسلع.
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