فيديو.. الحنيذ يزين السوق الرمضاني بأبها

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الأحمري - أبها

يتوافد الكثير من الناس على بسطات بيع الحنيذ بالسوق الرمضاني بأبها؛ حيث تعتبر بسطات بيع الحنيذ من أكثر البسطات إقبالًا.

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ويعد الحنيذ من الأكلات الشعبية المشهورة في منطقة عسير، حيث يعد اللحم البلدي في حفر الحنيذ بإضافة أشجار المرخ والسلع.