الان تتابع “المغامسي”: أنا مؤمن بأن الشيعة مؤمنون.. وأعلم أنهم يروني كافرا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إنه لا بد أن نفرق بين الحكم على الشيعة كمذهب، وبين من يحكمون إيران الآن.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “منابر النور”، الذي يذاع على فضائية MBC: “أنا مؤمن بأن الشيعة من حيث الجملة مسلمون مؤمنون وإن كنت أعلم أنهم يرونني كافرا”.
وأشار “المغامسي”، إلى أنهم لا يخرجون عن فرقة من فرق الإسلام “الإسماعيلية، السنة” وغيرها، متابعًا: “لا يقدر عاقل على أن يكفر من قال لا إلاه إلا الله”.
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