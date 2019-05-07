محمد بن مسعود - الدمام - المخلفي يحصل على الماجستير في القانون صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07 نَال المستشار القانوني، سلطان المخلفي، درجة الماجستير في القانون الخاص من كليات الشرق العربي للدراسات العليا، عن رسالته: "النظام القانوني لعقد التدريب". 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 06:31 PM Advertisements نَال المستشار القانوني، سلطان المخلفي، درجة الماجستير في القانون الخاص من كليات الشرق العربي للدراسات العليا، عن رسالته: "النظام القانوني لعقد التدريب". ، المخلفي يحصل على الماجستير في القانون ،

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