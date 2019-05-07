، بالصور.. الكشافة تبدأ أعمالها بالحرم المكي في خدمة المعتمرين والزوار ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار من خلال معسكر الخدمة الرمضانية الذي تُقيمه في مكة المكرمة، بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة ومن
أهمها أمن الحرم المكي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الصحة.
وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم أن المعسكر يُشارك فيه أكثر من 400 كشاف وجوال للفترة الأولى التي بدأت من يوم أمس حتى منتصف الشهر.
وتبدأ مهام المجموعة الثانية في النصف الآخر من الشهر بنفس العدد حتى نهاية الشهر المبارك، وفق برنامج زمني دقيق يشارك فيه عدد من قطاعات الجمعية، مؤكداً أهمية تلك المعسكرات في تأكيد العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة المشاركين فيها، ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء.
وأفاد الغانم أن طبيعة عمل الكشافة والجوالة مع تلك الجهات تتمثل في مساندة أمن الحرم في تنظيم المعتمرين والزوار في عدد من الأماكن المتفق عليها بين القطاعين، ومساندة وزارة التجارة والاستثمار في مراقبة الأسعار، والالتزام ببطاقة السعر داخل المنطقة المركزية، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحلات والتأكد من التزام الباعة بها، ومع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في توزيع الكتيبات وتنظيم المستفتين، ومع وزارة الصحة في تنظيم المراجعين وإرشاد التائهين من مراجعي المراكز الصحية بالحرم المكي.
بالصور.. الكشافة تبدأ أعمالها بالحرم المكي في خدمة المعتمرين والزواروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار من خلال معسكر الخدمة الرمضانية الذي تُقيمه في مكة المكرمة، بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة ومن
أهمها أمن الحرم المكي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الصحة.
وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم أن المعسكر يُشارك فيه أكثر من 400 كشاف وجوال للفترة الأولى التي بدأت من يوم أمس حتى منتصف الشهر.
وتبدأ مهام المجموعة الثانية في النصف الآخر من الشهر بنفس العدد حتى نهاية الشهر المبارك، وفق برنامج زمني دقيق يشارك فيه عدد من قطاعات الجمعية، مؤكداً أهمية تلك المعسكرات في تأكيد العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة المشاركين فيها، ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء.
وأفاد الغانم أن طبيعة عمل الكشافة والجوالة مع تلك الجهات تتمثل في مساندة أمن الحرم في تنظيم المعتمرين والزوار في عدد من الأماكن المتفق عليها بين القطاعين، ومساندة وزارة التجارة والاستثمار في مراقبة الأسعار، والالتزام ببطاقة السعر داخل المنطقة المركزية، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحلات والتأكد من التزام الباعة بها، ومع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في توزيع الكتيبات وتنظيم المستفتين، ومع وزارة الصحة في تنظيم المراجعين وإرشاد التائهين من مراجعي المراكز الصحية بالحرم المكي.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
06:27 PM
بـ400 كشاف للفترة الأولى التي بدأت من يوم أمس حتى منتصف الشهر
باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار من خلال معسكر الخدمة الرمضانية الذي تُقيمه في مكة المكرمة، بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة ومن
أهمها أمن الحرم المكي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الصحة.
وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم أن المعسكر يُشارك فيه أكثر من 400 كشاف وجوال للفترة الأولى التي بدأت من يوم أمس حتى منتصف الشهر.
وتبدأ مهام المجموعة الثانية في النصف الآخر من الشهر بنفس العدد حتى نهاية الشهر المبارك، وفق برنامج زمني دقيق يشارك فيه عدد من قطاعات الجمعية، مؤكداً أهمية تلك المعسكرات في تأكيد العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة المشاركين فيها، ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء.
وأفاد الغانم أن طبيعة عمل الكشافة والجوالة مع تلك الجهات تتمثل في مساندة أمن الحرم في تنظيم المعتمرين والزوار في عدد من الأماكن المتفق عليها بين القطاعين، ومساندة وزارة التجارة والاستثمار في مراقبة الأسعار، والالتزام ببطاقة السعر داخل المنطقة المركزية، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحلات والتأكد من التزام الباعة بها، ومع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في توزيع الكتيبات وتنظيم المستفتين، ومع وزارة الصحة في تنظيم المراجعين وإرشاد التائهين من مراجعي المراكز الصحية بالحرم المكي.
، بالصور.. الكشافة تبدأ أعمالها بالحرم المكي في خدمة المعتمرين والزوار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الكشافة تبدأ أعمالها بالحرم المكي في خدمة المعتمرين والزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.