، بالصور.. الكشافة تبدأ أعمالها بالحرم المكي في خدمة المعتمرين والزوار ،

محمد بن مسعود - الدمام - بـ400 كشاف للفترة الأولى التي بدأت من يوم أمس حتى منتصف الشهر

باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار من خلال معسكر الخدمة الرمضانية الذي تُقيمه في مكة المكرمة، بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة ومن

أهمها أمن الحرم المكي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الصحة.

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم أن المعسكر يُشارك فيه أكثر من 400 كشاف وجوال للفترة الأولى التي بدأت من يوم أمس حتى منتصف الشهر.

وتبدأ مهام المجموعة الثانية في النصف الآخر من الشهر بنفس العدد حتى نهاية الشهر المبارك، وفق برنامج زمني دقيق يشارك فيه عدد من قطاعات الجمعية، مؤكداً أهمية تلك المعسكرات في تأكيد العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة المشاركين فيها، ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء.

وأفاد الغانم أن طبيعة عمل الكشافة والجوالة مع تلك الجهات تتمثل في مساندة أمن الحرم في تنظيم المعتمرين والزوار في عدد من الأماكن المتفق عليها بين القطاعين، ومساندة وزارة التجارة والاستثمار في مراقبة الأسعار، والالتزام ببطاقة السعر داخل المنطقة المركزية، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحلات والتأكد من التزام الباعة بها، ومع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في توزيع الكتيبات وتنظيم المستفتين، ومع وزارة الصحة في تنظيم المراجعين وإرشاد التائهين من مراجعي المراكز الصحية بالحرم المكي.