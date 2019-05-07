محمد بن مسعود - الدمام - قالت: أتوجّه بأطيب التمنيات للجميع في بريطانيا والعالم هنأت رئيسة الوزراء البريطانية "تريزا ماي"، اليوم، المسلمين داخل المملكة المتحدة وخارجها بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقالت "ماي" في رسالة بثّها الموقع الرسمي للحكومة: "أتوجّه بأطيب التمنيات لجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ هذا الشهر الذي له أهمية كبيرة في حياة المسلمين في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم". "تريزا ماي" تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07 هنأت رئيسة الوزراء البريطانية "تريزا ماي"، اليوم، المسلمين داخل المملكة المتحدة وخارجها بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقالت "ماي" في رسالة بثّها الموقع الرسمي للحكومة: "أتوجّه بأطيب التمنيات لجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ هذا الشهر الذي له أهمية كبيرة في حياة المسلمين في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم". Advertisements 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 06:33 PM قالت: أتوجّه بأطيب التمنيات للجميع في بريطانيا والعالم قالت: أتوجّه بأطيب التمنيات للجميع في بريطانيا والعالم هنأت رئيسة الوزراء البريطانية "تريزا ماي"، اليوم، المسلمين داخل المملكة المتحدة وخارجها بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقالت "ماي" في رسالة بثّها الموقع الرسمي للحكومة: "أتوجّه بأطيب التمنيات لجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ هذا الشهر الذي له أهمية كبيرة في حياة المسلمين في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم". ، "تريزا ماي" تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك ،

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