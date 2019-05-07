، واشنطن ترسل 4 قاذفات استراتيجية للرد بقوة على أي تهديدات إيرانية ،

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم (الثلاثاء)، أن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة، مع أفراد للقيادة وصيانة الطائرات.
وأوضح المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52 الاستراتيجية.
وأضافوا أن هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.
وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "جون بولتون"، قد ذكر الأحد الماضي أن إدارة ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط، ردًّا على مؤشرات وتحذيرات مثيرة للقلق من إيران، ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد بقوة لا تلين على أي هجوم.
واشنطن ترسل 4 قاذفات استراتيجية للرد بقوة على أي تهديدات إيرانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم (الثلاثاء)، أن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة، مع أفراد للقيادة وصيانة الطائرات.
وأوضح المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52 الاستراتيجية.
وأضافوا أن هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.
وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "جون بولتون"، قد ذكر الأحد الماضي أن إدارة ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط، ردًّا على مؤشرات وتحذيرات مثيرة للقلق من إيران، ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد بقوة لا تلين على أي هجوم.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
06:22 PM
من طراز بي 52.. ستضم أربع طائرات قاذفة مع أفراد للقيادة والصيانة
نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم (الثلاثاء)، أن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة، مع أفراد للقيادة وصيانة الطائرات.
وأوضح المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52 الاستراتيجية.
وأضافوا أن هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.
وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "جون بولتون"، قد ذكر الأحد الماضي أن إدارة ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط، ردًّا على مؤشرات وتحذيرات مثيرة للقلق من إيران، ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد بقوة لا تلين على أي هجوم.
، واشنطن ترسل 4 قاذفات استراتيجية للرد بقوة على أي تهديدات إيرانية ،
المصدر : الخليج 365
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