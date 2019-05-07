، شاهد.. "فيصل بن بندر" لأهل الرياض: اعذرونا قريبًا ستعيشون ثمرة المشاريع ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقباله اليوم للزميل الإعلامي عبد الله العريفج في مكتبه بمقر الإمارة

جدّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر اعتذاره لسكان وأهالي مدينة الرياض عما يشعرون به من اختناقات ومضايقات بسبب المشاريع الكبرى والأعمال التي تشهدها العاصمة، التي تحولت إلى ورشة بناء ونماء حضارية كبرى غير مسبوقة.

وأضاف أمير الرياض خلال استقباله اليوم للزميل الإعلامي عبد الله العريفج، في مكتبه بمقر الإمارة بالرياض، الذي قدم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ أن هذه المشاريع الضخمة تتطلّب الصبر والمعايشة حتى إنجازها، والتي ستكون لصالحهم في المستقبل حينما تنتهي وتكتمل.

وعن تذمر السكان والأهالي بسبب الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة؛ قال أمير المنطقة: "هذا أمر لا بد منه في أي مجتمع وأي مدينة تنشأ فيها المشاريع والأعمال الكبرى كما هو موجود الآن على أرض الرياض"، مشيرًا إلى أن الرياض الآن تعتبر ورشة عمل كبرى متكاملة في كل موقع وكل جزء منها، متمنيًا أن تتحقق الأماني وتنجز المشروعات في وقتها، وهذا الذي نسير عليه.

وتابع الأمير فيصل بن بندر يقول: "الخليج 365 في اجتماعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومن البداية ذكرت طلب لأهالي الرياض أن يعطونا فرصة، وأن يتجاوزوا عما يشعرونه ويحسونه من مضايقات، مبينًا أن هذه المضايقة لصالحهم في المستقبل إن شاء الله، حينما تنتهي هذه المشاريع التي لا تنفذ في الخفاء، وإنما علنًا، وهناك مشاريع تحت الأرض وهناك مشاريع تحت الأرض كلها يجب أن نعطيها حقها من الاهتمام، كاشفًا عن المشاريع القادمة للمدينة والتي تم الإعلان عنها، والتي ستؤدي بدورها أيضًا إلى حدوث اختناقات جديدة.

وعن جدوى تواجد الشاشة الإلكترونية لمدينة الرياض في مكتب أمير الرياض، والتي سأله عنها الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما زار مكتبه إبان إمارته للرياض؛ قال قبل أكثر من 3 أشهر عند تدشينه ‏مشروعات الرياض بقصر الحكم؛ قال الأمير فيصل بن بندر: الشاشات التلفزيونية الموجودة بمكتبه التي تظهر لقطات لعدة مواقع وشوارع من مدينة الرياض، قد أفادته كثيرًا؛ لأنها تعطيه الوضع على أرض الواقع بنقل الصورة كاملة وواضحة لما يجري في مدينة الرياض، وأستطيع الانتقال عبر الشاشات في أي لحظة لأي موقع ولأي تقاطع، مفيدًا بأن هذه الشاشات ليست فقط لمتابعة الجانب الأمني وإنما المشاريع أيضًا. لافتًا إلى أن إجمالي سكان الرياض يربو عددهم على 7 ملايين نسمة.