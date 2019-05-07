، بالشراكة مع "المرور".. شاهد انطلاق مشروع "رمضان أمان" بمكة ،

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انطلق في أول أيام شهر رمضان الكريم مشروع "رمضان أمان ٢٠١٩" الذي تنفذه مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية للعام الثالث على التوالي بالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور خلال شهر رمضان المبارك.
ويتضمن المشروع عدة أهداف من أهمها التخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بقواعد السير والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.
وتم التدشين ميدانياً بحضور مدير المشروع في المملكة عبدالعزيز بن فالح الحوالي وحضور عدد من المتطوعين والإعلاميين، ويهدف شعار هذا العام إلى المشاركة المتبادلة ما بين الجهات المقدمة للتوعية وبين أفراد المجتمع لتجنب السرعة المؤدية للحوادث المرورية.
ويهدف مشروع "رمضان أمان" للتخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث المرورية المروعة وتوعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير للحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والتطوعية تعزيز ثقافة التطوع لدى شبابنا واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة.
يذكر أن مشروع رمضان أمان يتواجد في الميادين والتقاطعات المرورية في 37 مدينة هذا العام داخل مملكتنا الحبيبة بمشاركة أكثر من 10000 متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم، ويحمل المشروع شعار "معًا رمضان بلا حوادث".
بالشراكة مع "المرور".. شاهد انطلاق مشروع "رمضان أمان" بمكةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-05-07
انطلق في أول أيام شهر رمضان الكريم مشروع "رمضان أمان ٢٠١٩" الذي تنفذه مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية للعام الثالث على التوالي بالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور خلال شهر رمضان المبارك.
ويتضمن المشروع عدة أهداف من أهمها التخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بقواعد السير والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.
وتم التدشين ميدانياً بحضور مدير المشروع في المملكة عبدالعزيز بن فالح الحوالي وحضور عدد من المتطوعين والإعلاميين، ويهدف شعار هذا العام إلى المشاركة المتبادلة ما بين الجهات المقدمة للتوعية وبين أفراد المجتمع لتجنب السرعة المؤدية للحوادث المرورية.
ويهدف مشروع "رمضان أمان" للتخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث المرورية المروعة وتوعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير للحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والتطوعية تعزيز ثقافة التطوع لدى شبابنا واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة.
يذكر أن مشروع رمضان أمان يتواجد في الميادين والتقاطعات المرورية في 37 مدينة هذا العام داخل مملكتنا الحبيبة بمشاركة أكثر من 10000 متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم، ويحمل المشروع شعار "معًا رمضان بلا حوادث".
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
05:56 PM
تحت شعار "معًا… رمضان بلا حوادث"
انطلق في أول أيام شهر رمضان الكريم مشروع "رمضان أمان ٢٠١٩" الذي تنفذه مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية للعام الثالث على التوالي بالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور خلال شهر رمضان المبارك.
ويتضمن المشروع عدة أهداف من أهمها التخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بقواعد السير والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.
وتم التدشين ميدانياً بحضور مدير المشروع في المملكة عبدالعزيز بن فالح الحوالي وحضور عدد من المتطوعين والإعلاميين، ويهدف شعار هذا العام إلى المشاركة المتبادلة ما بين الجهات المقدمة للتوعية وبين أفراد المجتمع لتجنب السرعة المؤدية للحوادث المرورية.
ويهدف مشروع "رمضان أمان" للتخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث المرورية المروعة وتوعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير للحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والتطوعية تعزيز ثقافة التطوع لدى شبابنا واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة.
يذكر أن مشروع رمضان أمان يتواجد في الميادين والتقاطعات المرورية في 37 مدينة هذا العام داخل مملكتنا الحبيبة بمشاركة أكثر من 10000 متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم، ويحمل المشروع شعار "معًا رمضان بلا حوادث".
، بالشراكة مع "المرور".. شاهد انطلاق مشروع "رمضان أمان" بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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