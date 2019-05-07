، جدة.. انطلاق معرض "عراقة" لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في عامه الثاني عشر وبحضور عدد من رجال الأعمال والإعلاميين

تنطلق، اليوم، النسخة الثانية عشرة من معرض "عراقة" في ثاني أيام رمضان المبارك في هيلتون جدة بحضور عدد من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين الهادفين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مديرة الجهة المنظمة سيدة الأعمال هيفاء ناجي لهذا المعرض أن معرض "عراقة" يعتبر هذه السنة نقلة نوعية في أهدافه، حيث إنه يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتم فتحه للعائلات لأول مرة، حيث كان مقتصراً على النساء فقط ليكون ملتقى الشباب والشابات من أصحاب الأعمال لتشجيعهم ودعمهم في عرض منتجاتهم بشكل راقٍ.

وأضافت "ناجي" أنها تتطلع إلى أن يكون لهذا المعرض بصمة دولية ومشاركات خارجية فقد تم دعوة عدة قنصليات للمشاركة وتقديم فقرات فلكلورية تجمع بين أصالة التراث وعراقة الزي التقليدي، حيث تم دعوة القنصلية المصرية والفلسطينية والمغربية ليكون لهم نصيب من كل ليلة من ليالي هذا المعرض، وسيوجد العرض الحجازي الممثل الخليجي ليكون لهم عرض في أحد أيام المعرض.

وأكدت أن معرض عراقة سيكون ملتقى المصممات والمصممين الدائم الذي يجمعهم لتبادل الخبرات، خصوصاً أنه تم استقطاب أسماء مميزة في عالم التصاميم وتمت دعوتهم للمشاركة لدعم بقية المشاركين الشباب في عرضهم.