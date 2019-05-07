محمد بن مسعود - الدمام - للحد من حوادث الطرقات.. برعاية بنك الإمارات دبي الوطني بدأ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية توزيع مليون وجبة إفطار صائم بداية أول يوم رمضان. ويتم توزيع الوجبات عند الإشارات والتقاطعات والطرق الرئيسة للإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل موعد الإفطار بسبب السرعة الزائدة للحاق بوجبة الفطور. وجاء برنامج "إفطار صائم" برعاية بنك الإمارات في إطار المسؤولية تجاه المجتمع. ويتم تنفيذ البرنامج برعاية بنك الإمارات دبي الوطني في كل من "الرياض وجدة والدمام"، من خلال أكثر من 120 متطوعًا، مدربين على اتخاذ كل إجراءات السلامة. المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية يوزع مليون وجبة إفطار صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07 بدأ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية توزيع مليون وجبة إفطار صائم بداية أول يوم رمضان. Advertisements ويتم توزيع الوجبات عند الإشارات والتقاطعات والطرق الرئيسة للإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل موعد الإفطار بسبب السرعة الزائدة للحاق بوجبة الفطور. وجاء برنامج "إفطار صائم" برعاية بنك الإمارات في إطار المسؤولية تجاه المجتمع. ويتم تنفيذ البرنامج برعاية بنك الإمارات دبي الوطني في كل من "الرياض وجدة والدمام"، من خلال أكثر من 120 متطوعًا، مدربين على اتخاذ كل إجراءات السلامة. 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 05:51 PM للحد من حوادث الطرقات.. برعاية بنك الإمارات دبي الوطني للحد من حوادث الطرقات.. برعاية بنك الإمارات دبي الوطني بدأ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية توزيع مليون وجبة إفطار صائم بداية أول يوم رمضان. ويتم توزيع الوجبات عند الإشارات والتقاطعات والطرق الرئيسة للإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل موعد الإفطار بسبب السرعة الزائدة للحاق بوجبة الفطور. وجاء برنامج "إفطار صائم" برعاية بنك الإمارات في إطار المسؤولية تجاه المجتمع. ويتم تنفيذ البرنامج برعاية بنك الإمارات دبي الوطني في كل من "الرياض وجدة والدمام"، من خلال أكثر من 120 متطوعًا، مدربين على اتخاذ كل إجراءات السلامة. ، المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية يوزع مليون وجبة إفطار ،

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